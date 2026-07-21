99° Anniversario della Roma, il messaggio del club sui social: "22 Luglio, il nostro speciale giorno di festa"

22 Luglio.— AS Roma (@OfficialASRoma) July 21, 2026
Una data nel cuore di generazioni di Romanisti.
Il nostro speciale giorno di festa.#ASRoma pic.twitter.com/xiXtqWQljU
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La Roma ha festeggiato il suo novantanovesimo anniversario dalla fondazione. Allo scoccare della mezzanotte, le celebrazioni sono scattate in contemporanea in diversi punti della Capitale, colorando...
Nel centro della Capitale si è tenuta la grande festa per il 99° anniversario della fondazione della Roma. La celebrazione è partita da Piazza San Silvestro, dove oltre cinquemila sostenitori gialloro...
Cresce l'attesa per scoprire il nuovo ct dell'Italia. Il nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò ha commentato le recenti voci su Pep Guardiola e ha chiarito quali possono essere gli ostacoli. Do...
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