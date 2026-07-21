99° Anniversario della Roma, il messaggio del club sui social: "22 Luglio, il nostro speciale giorno di festa"

La Roma celebra ufficialmente il novantanovesimo anniversario della sua fondazione.

Alla mezzanotte del 22 luglio, il club giallorosso ha pubblicato un messaggio di auguri rivolto all'intera tifoseria sui propri canali di comunicazione ufficiali. "22 Luglio. Una data nel cuore di generazioni di Romanisti. Il nostro speciale giorno di festa", recita il post condiviso dalla società. Il post segue le grandi celebrazioni tra Piazza San Silvestro e via degli Uffici del Vicario 35, dove oltre cinquemila sostenitori hanno atteso lo scoccare della mezzanotte per dare il via ai festeggiamenti per il 99° compleanno del club nato il 22 luglio 1927.