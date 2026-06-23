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Calciomercato Roma, dalla Turchia: Greenwood ha accettato l’offerta del Fenerbahce. Stipendio da 12 milioni più bonus

23/06/2026 alle 23:24.
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Clamorosa indiscrezione che arriva dalla Turchia. Secondo quanto riportato da Yagiz Sabuncuoglu, Mason Greenwood ha accettato l’offerta contrattuale del Fenerbahce da circa 12 milioni di euro più bonus. Tra i bonus ci sono 500 mila euro in caso di 15 contributi ai gol, 750 in caso di 20 e 1 milione se ne facesse 25. Inoltre, un altro milione è previsto in caso di partecipazione alla fase a gironi della Champions League, 1 milione in caso di vittoria del campionato turco, 100 mila euro per la Coppa di Turchia e 200 mila per la Supercoppa.