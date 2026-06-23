Calciomercato Roma, dalla Turchia: Greenwood ha accettato l’offerta del Fenerbahce. Stipendio da 12 milioni più bonus

Clamorosa indiscrezione che arriva dalla Turchia. Secondo quanto riportato da Yagiz Sabuncuoglu, Mason Greenwood ha accettato l’offerta contrattuale del Fenerbahce da circa 12 milioni di euro più bonus. Tra i bonus ci sono 500 mila euro in caso di 15 contributi ai gol, 750 in caso di 20 e 1 milione se ne facesse 25. Inoltre, un altro milione è previsto in caso di partecipazione alla fase a gironi della Champions League, 1 milione in caso di vittoria del campionato turco, 100 mila euro per la Coppa di Turchia e 200 mila per la Supercoppa.

ÖZEL | Mason Greenwood'un seçim sürecinde Fenerbahçe'ye 'evet' dediği teklif ?



Maaş | 12 milyon Euro

15 gole katkı | 500 bin Euro

20 gole katkı | 750 bin Euro

25 gole katkı | 1 milyon Euro

ŞL Grup Katılım | 1 milyon Euro

Lig Şampiyonluğu | 1 milyon Euro

Türkiye Kupası | 100 bin… — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 23, 2026



