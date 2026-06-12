Calciomercato Roma, dalla Spagna: rifiutati 20 milioni dall'Atletico Madrid per Dovbyk

Grandi manovre in attacco per la Roma. E dopo Ferguson - che non è stato riscattato ed è tornato al Brighton - anche Dovbyk potrebbe essere in uscita. Dalla Spagna, il sito in questione rilancia di un interesse dell'Atletico Madrid per Artem. L'attaccante ucraino, che mai ha convinto del tutto a Trigoria, potrebbe partire.

I Colchoneros sarebbero interessati alle prestazione dell'ex Girona (capocannoniere in una stagione della Liga) anche per cercare di sostituire il quasi sicuro partente Sorloth. Ma il primo assalto da parte dei madrileni è stato rispedito al mittente: la proposta di 20 milioni di euro non basta alla Roma, ad oggi, per lasciare andare il calciatore. Probabilmente verranno fatti altri tentativi nel corso delle prossime settimane.

(fichajes.net)