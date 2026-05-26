Calciomercato Roma: si segue Greenwood, ma il Marsiglia chiede 60-65 milioni

La Roma mantiene vivo l'interesse per Mason Greenwood, ma la trattativa si preannuncia complessa. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Ekrem Konur, l'Olympique Marsiglia ha fissato una valutazione molto alta per l'esterno offensivo inglese, richiedendo una cifra compresa tra i 60 e i 65 milioni di euro per privarsi del proprio cartellino.
Il calciatore, protagonista di un ottimo rendimento in Francia, è da tempo nei radar del club giallorosso, intenzionato a rinforzare il reparto d'attacco in vista della prossima partecipazione alla Champions League.
? #ASRoma AS Roma remain keen on Mason Greenwood.
? Marseille are demanding €60-65M for the English winger. https://t.co/nWeCPYzh14 pic.twitter.com/9ZOJrjeTE6
— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 26, 2026