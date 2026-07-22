LIVE - Calciomercato Roma, Summerville non ha ancora scelto l'Al-Hilal: i giallorossi sperano e Gasp lo ha chiamato

Il giallo che riguarda Crysencio Summerville non si è ancora risolto. L'olandese, infatti, non ha ancora scelto se accettare la proposta dell'Al-Hilal e la Roma in cuor suo spera ancora.

LIVE

7:30 - Su X Ben Jacobs racconta che l'Al-Hilal avrebbe già prenotato per oggi delle nuove visite mediche per Crysencio Summerville, mentre la Roma sta ancora sperando che l'olandese cambi idea. Al momento anche il West Ham sta spingengo il giocatore in Arabia e gli ha già dato il permesso per partire.

🚨 Al-Hilal have scheduled a medical for Crysencio Summerville for today after reaching an agreement of around £65m with West Ham.



Yet Roma are still hoping Summerville changes his mind. Financials in place between Summerville and Al-Hilal but the Saudi side awaiting sign off,… pic.twitter.com/cICe9RyJlL — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 22, 2026

7:25 - Anche Daniele Lo Monaco de Il Romanista conferma che Summerville non ha ancora comunicato la sua decisione definitiva. Sia Roma che Al-Hilal hanno esercitato il diritto della clausola rescissoria di 47 milioni di euro che aveva con il West Ham, l'unica differenza sta nell'ingaggio.

Alle 7 di mattina #Summerville non ha ancora fatto sapere quale sarà la sua scelta tra @Alhilal_FC e @OfficialASRoma Entrambi i club hanno acquisito il diritto a tesserarlo esercitando la clausola da 47 milioni di euro. Gli arabi gli hanno offerto 12 mln l’anno, la Roma 3,6 — Daniele Lo Monaco (@DanieleLoMonaco) July 22, 2026

7:20 - L'Al-Hilal è ancora in attesa dell'ok definitivo di Crysencio Summerville. Gli arabi si sono già accordati con il West Ham ma il calciatore ancora non è convinto. La Roma ci spera ancora e in serata l'ex Leeds ha ricevuto una chiamata da Gian Piero Gasperini.