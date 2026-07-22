LIVE - Calciomercato Roma, Summerville non ha ancora scelto l'Al-Hilal: i giallorossi sperano e Gasp lo ha chiamato

🚨 Al-Hilal have scheduled a medical for Crysencio Summerville for today after reaching an agreement of around £65m with West Ham.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 22, 2026
Yet Roma are still hoping Summerville changes his mind. Financials in place between Summerville and Al-Hilal but the Saudi side awaiting sign off,… pic.twitter.com/cICe9RyJlL
Alle 7 di mattina #Summerville non ha ancora fatto sapere quale sarà la sua scelta tra @Alhilal_FC e @OfficialASRoma Entrambi i club hanno acquisito il diritto a tesserarlo esercitando la clausola da 47 milioni di euro. Gli arabi gli hanno offerto 12 mln l’anno, la Roma 3,6— Daniele Lo Monaco (@DanieleLoMonaco) July 22, 2026
🚨⚠️ Summerville deal: Al Hilal agreed fee with West Ham but still waiting on player’s green light.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026
AS Roma are not giving up with new talks on player side; Gasperini also spoke to Summerville tonight.
All parties waiting for Crysencio’s decision.
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Prima i turchi, ora gli arabi. L'ora del sì, s'è trasformata in un altro sorpasso. Clamoroso, addirittura più di Greenwood, perché stavolta per Summerville era veramente tutto fatto. Anche le ultime...
Alla fine un solo olandese è sbarcato a Roma ieri. Malen è atterrato a Fiumicino in mattinata insieme alla propria famiglia, zaino della nazionale in spalla, cappellino e una felpa che stona considera...
Prima pronto allo sbarco a Roma, poi diretto verso Riad, infine a casa a pensarci su. La telenovela Summerville ieri si è arricchita di un nuovo capitolo. Stavolta ricchissimo, al limite dell'incredi...
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