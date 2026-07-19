LIVE - Calciomercato Roma, all-in su Summerville: smentita la presenza di una clausola, c'è un gentlement agreement tra giocatore ed il West Ham

Chiarimento: non si tratterebbe di una ‘clausola rescissoria tipica’ ma di un semplice gentlement agreement tra giocatore e club che definisce una soglia di prezzo. La #Roma sta lavorando intorno a quelle cifre, ma per intenderci non ci saranno pagamenti in unica soluzione https://t.co/6XXwAX1MB0— Checco Oddo Casano (@CheccoCasano) July 19, 2026
Nel contratto dell'olandese con il West Ham non è presente alcuna clausola rescissoria: la Roma tratta a oltranza https://t.co/6O2va2PxOX— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 19, 2026
Si sta andando all-inn su #Summerville, operazione da oltre 50m #ASRoma— Paolo Rocchetti (@P_Rocchetti87) July 19, 2026
L'#ASRoma è intenzionata a pagare la clausola da 53 milioni di euro per #Summerville. Con il giocatore l'accordo è totale, ora servono i passaggi formali con il #WestHam@tempoweb— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 19, 2026
#AsRoma: siamo ai dettagli per #Summerville. I giallorossi pagheranno la clausola di circa 53 milioni di euro.— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 19, 2026
.@OfficialASRoma, ore frenetiche per trovare l'intesa con il West Ham per Summerville dopo la prima offerta di ierihttps://t.co/S7t07lJX85— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 19, 2026
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