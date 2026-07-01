Calciomercato Roma, ufficiale: Romano è del Cagliari in prestito con obbligo di riscatto (COMUNICATO)

Accordi sistemati e visite mediche fatte. Adesso è tempo di annuncio ufficiale. Alessandro Romano è un nuovo calciatore del Cagliari. Ecco la nota del club giallorosso.

"AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Cagliari per la cessione di Alessandro Romano. L'operazione si conclude in prestito con obbligo di riscatto. Classe 2006, Romano ha collezionato 2 presenze in giallorosso. Nel gennaio 2026 era passato allo Spezia a titolo temporaneo. In bocca al lupo per il futuro, Alessandro!"

(AsRoma)