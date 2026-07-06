Calciomercato Roma, Tresoldi piace a Gasperini: la situazione

Il profilo di Tresoldi è stato accostato alla Roma nel corso degli ultimi giorni. Adesso, a cercare di fare un po' di chiarezza, ci ha pensato il giornalista.

"La Roma è interessata a Tresoldi - ha detto - a Gasperini piace tanto e lo stesso aprirebbe alla soluzione giallorossa. Ad oggi però rimane una situazione complessa per una questione di costi. Il Brugge è una bottega cara e non ha voglia di fare sconti. Al momento non è stato avviato un contatto ufficiale con le due società"