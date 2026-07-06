Calciomercato Roma, Tresoldi piace a Gasperini: la situazione

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Il caso Balogun ha scatenato diverse polemiche. Adesso, dopo le parole di Trump che ha confermato la chiamata ad Infantino, è stato lo stesso numero uno della FIFA, tramite una nota ufficiale, a prend...
Anche la Roma femminile si muove sul mercato. In arrivo il primo colpo per Piovani che ha preso il posto di Rossettini. Il club giallorosso ha chiuso per Maya Doms. Ex Bay FC e Sassuolo, è stata scelt...
Alla Roma piace il profilo di Adingra - secondo le informazioni - che dopo sei mesi passati in prestito al Monaco è tornato al Sunderland, in Inghilterra. I francesi vorrebbero riportarlo nel Princip...
Loading