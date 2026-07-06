Calciomercato Roma, solo un sondaggio per Dovbyk dal Genoa

L'ipotesi #Dovbyk-#Genoa non è così avanzata. Il club rossoblù ha effettuato solo un sondaggio col calciatore e con la #Roma, che vuole valutare attentamente tutte le opzioni per l'ucraino a caccia di un'offerta che permetta un potenziale rientrohttps://t.co/v8OG1R2J7P— Checco Oddo Casano (@CheccoCasano) July 6, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Il caso Balogun - la squalifica tolta al giocatore degli Stati Uniti che sarà a disposizione di Pochettino contro il Belgio - ha scatenato un caso internazionale. Non solo è arrivato il comunicato del...
Nella serata di ieri è arrivata la clamorosa decisione della Fifa riguardante la revoca della squalifica al calciatore statunitense Folarin Balogun in vista della sfida contro il Belgio valida per gli...
"Solo la Roma" è il titolo della campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027. Il club, tramite un comunicato, ha ufficializzato l'inizio della vendita degli abbonamenti da mercoledì 8 luglio alle o...
Loading