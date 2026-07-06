Calciomercato Roma, solo un sondaggio per Dovbyk dal Genoa

Uno dei nomi in uscita dalla Roma è sicuramente Artem Dovbyk. Il club giallorosso sta cercando una sistemazione per l'ucraino e avrebbe aperto anche al prestito.

Si è parlato del Betis ma, negli ultimi giorni, la situazione è cambiata con il Genoa che sembrava vicino a chiudere l'operazione. Su indicazione ovviamente di Daniele De Rossi. Ma secondo le informazioni del giornalista fino ad oggi da parte dei liguri c'è stato solamente un sondaggio. Non si può quindi parlare di trattative in fase avanzata, anche perché D'Amico vorrebbe trovare un'offerta per rientrare, anche parzialmente, dell'investimento.

(Checco Oddo Casano)