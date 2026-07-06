Calciomercato Roma, dalla Francia: interesse per Adingra

Alla Roma piace il profilo di Adingra - secondo le informazioni - che dopo sei mesi passati in prestito al Monaco è tornato al Sunderland, in Inghilterra.

I francesi vorrebbero riportarlo nel Principato con la stessa formula. Però non sarà facile riuscire a convincere il club proprietario del cartellino, anche perché ci sarebbero diverse squadre pronte a prenderlo. Tra queste, oltre il Lipsia, ci sarebbe anche la Roma.

(Footmercato)