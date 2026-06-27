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Calciomercato Roma, dalla Turchia: si complica Greenwood, vuole il Fenerbahce

Mercato
di G.M.
sabato, 27 giugno 2026 alle 17:04
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Si complica il piano per Greenwood, stando almeno alle informazioni che arrivano dalla Turchia. L'esterno offensivo, nel mirino dei giallorossi dall'inizio di questa sessione di mercato, sarebbe propenso ad un trasferimento in Turchia. 
Anzi, a dire il vero, non viene messa in discussione la volontà del giocatore: l'inglese "vuole trasferirsi al Fenerbahce" viene scritto. Alcuni giorni fa vi abbiamo parlato del fatto che l'OM avrebbe chiesto ai turchi una garanzia bancaria del 70% del costo del cartellino (si parla di una richiesta di almeno 50 milioni di euro) per mettersi a tavolino e discutere. Intanto la Roma guarda da lontano per capire come muoversi. Ma l'affare, come detto, pare essere complicato.
(Fanatik)

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