Calciomercato Roma, dalla Turchia: si complica Greenwood, vuole il Fenerbahce

🔥 Mason Greenwood, Fenerbahçe’ye transfer olmak istiyor.— Fanatik (@fanatikcomtr) June 27, 2026
(Milliyet) pic.twitter.com/WVITq4o7MA
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Uno dei profili più chiacchierati in casa giallorossa è quello di Manu Koné. Si è parlato nelle scorse settimane di un forte interesse dell'Arsenal ma, a quanto pare, i Gunners di Arteta pensano propr...
LAROMA24.IT – Un anno fa, come ora, la corsa al 30 giugno veniva accompagnata dagli interessamenti per Alessandro Romano, tra i principali oggetti di valori custoditi nel settore giovanile romanista....
Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube ha fatto il punto delle ultime trattative di calciomercato della Roma. Secondo quanto riferito dal giornalista di Sportitalia, i giallorossi hanno lavorato sott...
|Squadra
|Pt
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading