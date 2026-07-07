Calciomercato Roma, proposto Pinamonti come vice Malen: la risposta

La Roma è alla ricerca di un vice Malen, anche se ovviamente prima deve cedere Dovbyk. La questione rimane aperta e, oltre Tresoldi - che piace a Gasperini - secondo il giornale in edicola ai giallorossi sarebbe stato proposto anche il profilo di Pinamonti del Sassuolo, rappresentato da Riso.

Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2027 e potrebbe lasciare i neroverdi, tant'è che si è parlato anche della Lazio nel corso degli ultimi giorni. Ma alla Roma il giocatore al momento non interessa. Il profilo è quello dell'attaccante tedesco in forza al Bruges.

(Il Messaggero)