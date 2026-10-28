Calciomercato Roma: piace Forbs del Club Brugge. Gli scout lo hanno già monitorato

Secondo le informazioni riportate dal sito in questione, la Roma sta valutando il profilo di Carlos Forbs, 22 anni, ala offensiva di piede sinistro del Club Brugge.

Gli scout giallorossi lo avrebbero già monitorato in diverse occasioni nel corso di questa stagione. Su di lui ci sarebbero gli occhi anche di Manchester United e Tottenham. Ad agosto il Brugge chiedeva 30 milioni di euro per il giocatore. E la cifra non dovrebbe essere diversa.

(tranferfeed.com)