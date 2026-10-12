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Calciomercato Roma, Petrachi su Cacciamani: "Non c'erano solo i giallorossi"

Mercato
di R.P.
Cacciamani
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Uno dei nomi maggiormente accostati nella sessione estiva di mercato alla Roma è stato Cacciamani. L'esterno del Torino è stato cercato dai giallorossi, come confermato in qualche altra occasione.
A pochi minuti dall'ultima gara del turno di Serie A che vede impegnati i piemontesi contro l'Udinese, il direttore sportivo Petrachi ha parlato a Sky Sport: "Cacciamani alla Roma? Non c'erano solo i giallorossi sul ragazzo. Il presidente aveva detto che non voleva cedere il giocatore, solo una proposta importante avrebbe fatto fare delle valutazioni. Non è arrivata, e ce lo godiamo".

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