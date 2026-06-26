Calciomercato Roma: per Molina c'è la concorrenza dell'Inter. L'Atletico chiede 30 milioni di euro

Non solo l'attacco, la concentrazione della Roma per il mercato estivo è anche sulle corsie laterali. Gian Piero Gasperini vuole un altro laterale capace di alzare il livello tecnico della rosa.

Nelle ultime settimane si è registrato l'interesse per l'argentino Nahuel Molina, in forza all'Atletico Madrid. I giallorossi valutano dei nomi sia di piede sinistro che destro, considerando la capacità di Wesley a giocare su entrambe le fasce. L'affare resta complesso, il club spagnolo chiede 30 milioni di euro e anche la concorrenza non manca. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, anche l'Inter, che dopo l'affare sfumato per Palestra cerca il sostituto di Dumfries sulla corsia di destra, segue il laterale classe 1998.

(Tuttosport)