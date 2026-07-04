Calciomercato Roma, per l'attacco spunta Romulo: c'è anche il Milan. Il Lipsia spara alto

La Roma valuta diversi profili per il reparto offensivo e cerca anche un vice Malen. Con Dovbyk sempre in uscita e Vaz che non ha convinto Gian Piero Gasperini, la dirigenza giallorossa è al lavoro per rinforzare l'attacco e consegnare al tecnico una valida alternativa all'olandese.

Come riportato dall'esperto di calciomercato Ekrem Konur su X, il club capitolino segue attentamente Romulo del Lipsia. L'attaccante brasiliano nell'ultima stagione ha collezionato 32 presenze complessive, mettendo a segno 9 reti in Bundesliga. Sul centravanti classe 2002, però, non c'è solo la Roma: il Milan lo segue molto da vicino. La richiesta del Lipsia rende molto complicato l'affare: il club tedesco chiede 50 milioni di euro per lasciarlo andare.