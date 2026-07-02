Calciomercato Roma, per Kessie la Juventus fa sul serio: il sacrificabile è Thuram

Franck Kessie si è proposto alle italiane. Dopo l'avventura in Arabia Saudita l'ivoriano ha parlato qualche giorno fa confermando il fatto che ci sono diverse formazioni italiane della Serie A su di lui.

Si è parlato anche della Roma, ma secondo le informazioni in edicola questa mattina del giornale, la Juventus fa sul serio. Addirittura, visti i problemi con la UEFA - anche i bianconeri devono pagare una multa - la dirigenza sta aprendo all'addio di Thuram per finanziare l'innesto di Kessie. Servono soldi per andare incontro alle richieste d'ingaggio del calciatore anche se ovviamente sono meno alte rispetto a quello che al momento percepisce in Arabia Saudita.

(TuttoSport)