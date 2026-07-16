Calciomercato Roma, bloccato Tresoldi: giallorossi avanti a Borussia Dortmund e Atletico Madrid

La Roma ha individuato il profilo ideale per occupare il ruolo di vice-Malen. L'identikit è quello di Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004 di proprietà del Bruges. Il club capitolino, ormai da diverso tempo ha trovato un accordo con il calciatore, mentre cerca di abbassare le richieste economiche del club belga.

Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, la Roma si è mossa con anticipo per superare la concorrenza di altri due club che hanno mostrato molto interesse nei confronti del calciatore, ovvero Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Tresoldi è stato bloccato dalla Roma. Ora si aspetta l'accelerata con il club belga per definire il trasferimento.

(Il Messaggero)