Calciomercato Roma, occhi su Ruggeri e Molina

Rinforzi per le corsie. Questo è l'obiettivo, tra le altre cose, della Roma di Gasperini. E secondo il sito in questione si potrebbe tentare un doppio assalto per due giocatori dell'Atletico Madrid.

Gli occhi sarebbero puntati su Ruggeri e Molina: il primo è assai conosciuto da Gasperini visto che i due hanno lavorato insieme all'Atalanta; il secondo conosce la Serie A visto il passato all'Udinese.

(Tuttomercatoweb)