Calciomercato Roma, ancora nessuna offerta al Marsiglia per Greenwood. Accordo con il calciatore per un ingaggio da 5 milioni a stagione

Il profilo di Greenwood piace alla Roma e non è una novità. Anzi, è il primo obiettivo dell'estate giallorossa. Ma per adesso, secondo il giornalista, non ci sono in programma né offerte ufficiali e nemmeno incontri.

L'inglese del Marsiglia è anche seguito dal Fenerbahce. I turchi hanno deciso anche di alzare il pressing nel corso delle ultime ore ma la Roma non ha nessuna intenzione di mollare. Greenwood è una specifica richiesta di Gasperini che dopo la qualificazione alla Champions vuole dei regali. Ma per il momento non ci sarebbero novità, almeno nell'immediato.

Per chi chiede: #Greenwood è un profilo che piace a #Gasperini (confermato), ma non risultano offerte ufficiali e neanche missioni o incontri con il padre. Quando e se si passerà dalla teoria alla pratica, ne parleremo — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 26, 2026

La Roma continua a lavorare sull'acquisto di Mason Greenwood, considerato l'obiettivo primario per l'attacco giallorosso. Secondo quanto riferito da Eleonora Trotta, l'evoluzione dell'affare è vincolata alla risoluzione delle trattative in uscita.

Il calciatore inglese ha espresso il proprio gradimento per la destinazione e ha già raggiunto un'intesa di massima con la Roma per un ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione. Questo stipendio lo renderebbe il giocatore più pagato all'interno dello spogliatoio, superando il portiere Mile Svilar e confermando il ruolo di leader tecnico che la società intende affidargli per la prossima stagione di Champions League.