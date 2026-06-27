Calciomercato Roma, nemmeno il Chelsea su Koné: stanno chiudendo con Xhaka

Né Arsenal, né Chelsea. Si era parlato anche dei Blues per quanto riguarda il centrocampista francese, ma adesso, stando alle informazioni del giornalista, la società inglese ha di fatto trovato l'accordo con Xhaka.

Lo svizzero - accostato alla Roma nel momento in cui era arrivato Mourinho, ad un certo punto sembrava ad un passo - spinge per unirsi alla società londinese. E il Chelsea ha già iniziato i colloqui con il Sunderland, club proprietario del cartellino del giocatore, per arrivare ad un accordo.

Koné, quindi, a meno di clamorosi colpi di scena, non sarà in Premier League. La Roma lo vorrebbe tenere perché il "sacrificabile" è Soulé, ma l'argentino ancora non si è della destinazione saudita, Il futuro di, quindi, a meno di clamorosi colpi di scena, non sarà in Premier League. La Roma lo vorrebbe tenere perché il "sacrificabile" è Soulé, ma l'argentino ancora non si è della destinazione saudita, come vi abbiamo raccontato ieri.