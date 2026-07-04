Calciomercato Roma, Nardin piace in Svizzera. Lucerna e Sion sul classe 2007

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Roma Femminile riparte da Gianpiero Piovani. Dopo l'annuncio dell'addio con Luca Rossettini, protagonista di una stagione strepitosa con la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia, il club gia...
Juan Jesus ha detto addio al Napoli dopo ben cinque stagioni, in cui è riuscito a vincere lo Scudetto nel 2023. Il contratto del difensore con il club partenopeo è scaduto e per questo ha voluto pubbl...
Si scalda la pista che potrebbe portare Artem Dovbyk al Genoa. Il club ligure sarebbe disposto ad acquistare in prestito il centravanti e nonostante la volontà della Roma sia quella di cercare di fare...
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