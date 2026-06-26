Calciomercato Roma: l'Arsenal piomba su Guimaeres. Scartata la pista Koné

La scadenza del 30 giugno si avvicina e la Roma deve fare i conti con il capitolo legato alle plusvalenze. Manu Koné, impegnato al Mondiale con la Francia, potrebbe essere sacrificato per fare cassa. Il francese gradisce la destinazione Premier League, mentre avrebbe scartato l'opzione Atletico Madrid.

I due club inglesi che sembrano essere maggiormente sulle tracce del centrocampista sono Arsenal e Chelsea. I Gunners, però, per il centrocampo stanno preparando una super offerta per Bruno Guimaraes. Come riportato dal sito, l'Arsenal ha fatto un'offerta verbale al Newcastle che ammonta a poco meno di 60 milioni di euro. Il Newcastle per ora fa muro, ma l'Arsenal potrebbe insistere e alzare l'offerta. Il club campione d'Inghilterra, quindi, per il centrocampo non sembri puntare su Koné.