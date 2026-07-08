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Calciomercato Roma, Kessie vuole solo la Juventus

Mercato
di G.M.
mercoledì, 08 luglio 2026 alle 23:04
kessie 1 1
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Si è parlato anche di Franck Kessie in questi giorni per la Roma. Soprattutto perché l'ivoriano adesso è svincolato. 
Lui si è offerta in Italia ma, secondo le indiscrezioni riportate dal sito in questione, la sua volontà sarebbe quella di vestire la casacca della Juventus.
(TMW)
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