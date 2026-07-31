Calciomercato Roma: il Real Madrid mette fuori rosa Mastantuono. Il club vuole cederlo in prestito in Europa

Franco Mastantuono è fuori dal progetto del Real Madrid di Josè Mourinho. Come riportato da Fabrizio Romano, il giovane argentino lascerà in prestito il club spagnolo entro la fine della sessione di calciomercato.

Inoltre, il Real Madrid ha scelto di non inserire il classe 2007 nella rosa.: i giallorossi potrebbero approfittare della situazione e lavorare per il prestito. Anche la Fiorentina è sulle tracce dell'attaccante. Il Real Madrid vuole cedere Mastantuono in prestito in Europa e vorrebbe escludere un ritorno al River Plate.