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Calciomercato Roma: il Cagliari è forte su Favasuli del Catanzaro. Si tratta sulle condizioni economiche

Mercato
di FabioD
venerdì, 03 luglio 2026 alle 11:02
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Nelle ultime settimane si è registrato l'interesse della Roma per Costantino Favasuli, terzino destro di proprietà del Catanzaro. Il classe 2004 è stato attenzionato dal club giallorosso ma non solo, perché in Serie A c'è l'interesse anche di Sassuolo e Atalanta
Come riportato da Eleonora Trotta, il Cagliari resta molto forte su Favasuli. Il club sardo avrebbe individuato nel terzino del Catanzaro il sostituto ideale di Palestra, ma a complicare l'affare è la mancata intesa sulle condizioni economiche

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