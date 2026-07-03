Calciomercato Roma: il Cagliari è forte su Favasuli del Catanzaro. Si tratta sulle condizioni economiche

#Favasuli resta un obiettivo del #Cagliari, ma non alle condizioni del #Catanzaro. Per entrare nel vivo della trattativa, dovranno cambiare quindi le cifre richieste. L’esterno piace anche al #Sassuolo e altri club di A#calciomercato@CorSport— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 3, 2026
La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
Tentazione Garnacho per la Roma. I giallorossi cercano rinforzi pesanti in attacco e nella serata di ieri è tornato di moda il nome dell'argentino. Come confermato dal giornalista Alfredo Pedullà, il...
Il Marocco non smette di stupire ed è atteso dalla sfida degli ottavi di finale contro il Canada. La formazione africana si sta confermando una nazionale di prima fascia e uno dei trascinatori è senza...
Mancava solamente l'ufficialità ed è arrivata: Max Allegri è il nuovo tecnico del Napoli. Il club partenopeo tramite un comunicato ufficiale ha annunciato l'arrivo del tecnico che nella scorsa stagion...
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