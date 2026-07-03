Calciomercato Roma, idea Kumbedi per la fascia destra: anche la Lazio e altri club europei sul terzino francese

La Roma si inserisce nella corsa per Saël Kumbedi.

Secondo quanto rivelato da Foot Mercato, il terzino destro francese, attualmente in forza al Wolfsburg, è destinato a lasciare la Germania dopo la retrocessione del club tedesco in seconda divisione al termine della stagione 2025/2026.

Il difensore classe 2005, arrivato in Sassonia nell'estate del 2024 dall'Olympique Lione per circa 9 milioni di euro, si è messo in mostra con prestazioni individuali solide (condite da 5 assist in 27 apparizioni di campionato) nonostante le difficoltà collettive della squadra. Il Wolfsburg ha aperto ufficialmente alla sua cessione per fare cassa e sul giocatore si registra un derby di mercato nella Capitale: sia la Roma che la Lazio si sono mosse per raccogliere informazioni sul profilo del giovane esterno, ritenuto ideale per dinamizzare le corsie laterali.

La concorrenza per assicurarsi il calciatore è folta. Oltre alle due compagini romane, sulle tracce di Kumbedi ci sono anche il Porto, il Feyenoord e un club della Ligue 1 francese rimasto al momento anonimo.

(footmercato.net)