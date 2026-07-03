Calciomercato Roma, idea Kumbedi per la fascia destra: anche la Lazio e altri club europei sul terzino francese

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Roma arricchisce il programma della trasferta estiva in Germania. Dopo aver già annunciato nei giorni scorsi l'amichevole della prima squadra maschile contro il Borussia Dortmund (fissata per il 1...
Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha incontrato il Ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, e ha risposto ad alcune domande sulle sue prossime mosse. In merito alla possibile acco...
Si complica la corsa per Alejandro Garnacho, profilo recentemente finito nel mirino della Roma. Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, il Napoli si è inserito nella corsa al ventunenne argentino con...
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