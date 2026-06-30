Calciomercato Roma, frenata per Salah-Eddine al Betis: non è una priorità del club spagnolo

Nella giornata di oggi si è registrato il forte interesse del Betis Siviglia per Salah-Eddine. Il laterale sinistro, che ha giocato in questa stagione in prestito al PSV, è in uscita dal club giallorosso. Come riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, però, il marocchino non sembra essere vicino ai biancoverdi.

Il Betis, infatti, ha come priorità per la fascia Fran Garcia del Real Madrid. La Roma avrebbe proposto Salah-Eddine al club spagnolo, ma per ora non è una pista calda.