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Calciomercato Roma, è Sorloth la chiave dell'Atletico per arrivare a Greenwood

Mercato
di G.M.
venerdì, 03 luglio 2026 alle 20:58
Greenwood
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Secondo il sito l'Atletico Madrid vuole a tutti i costi Greenwood che, come sappiamo, è il primo obiettivo della Roma in questa sessione di mercato. I Colchoneros hanno anche la chiave per raggiungere la richiesta economica del Marsiglia.
I soldi potrebbero arrivare dalla cessione di Sorloth. L'attaccante - si legge - ha estimatori in Italia (la Juventus) e nel caso riuscisse a fare una partita importante contro il Brasile al Mondiale, il suo prezzo potrebbe lievitare. Simeone ha fatto una richiesta specifica al club: vuole l'esterno inglese. 
(El Gol Digital)
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