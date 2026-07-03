Calciomercato Roma, è Sorloth la chiave dell'Atletico per arrivare a Greenwood

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Roma avrebbe aperto al prestito di Artem Dovbyk al Genoa, secondo le informazioni riportate. C'è però un grosso problema relativo all'ingaggio del giocatore. L'attaccante ucraino guadagna 3,5 milio...
Lo scorso giugno dall'Olanda arrivava la notizia di un interesse della Roma nei confronti di Sven Mijnans, centrocampista dell'AZ. In Italia, il giocatore, è seguito anche da Bologna e Juventus. Le ul...
La Roma si inserisce nella corsa per Saël Kumbedi. Secondo quanto rivelato da Foot Mercato, il terzino destro francese, attualmente in forza al Wolfsburg, è destinato a lasciare la Germania dopo la r...
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