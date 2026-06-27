Calciomercato Roma, Dybala sempre più vicino alla firma: era una delle priorità di Gasperini. Per Koné la richiesta è di 45 milioni

Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube ha fatto il punto delle ultime trattative di calciomercato della Roma.

Secondo quanto riferito dal giornalista di Sportitalia, i giallorossi hanno lavorato sottotraccia per finalizzare i rinnovi di Paulo Dybala e Zeki Celik. Se per il terzino turco non ci sono stati intoppi, per la Joya c'è ancora una distanza tra l'offerta della Roma e l'ingaggio richiesto dall'ex Juventus. L'offerta dei giallorossi è ferma a 2,2/2,3 milioni a stagione, probabilmente si chiuderà a 3. Il giocatore è ben contento di rimanere e per Gian Piero Gasperini rappresentava una priorità. Ci vorrà un altro summit, invece, per finalizzare la permanenza di Lorenzo Pellegrini. Sul fronte calciomercato in uscita, uno dei nomi più caldi è quello di Manu Koné, il quale sta disputando il Mondiale con la sua Francia ed è concentrato solo su quello. L'agente avrebbe comunicato ai giallorossi che nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta per il francese, sarà lui a comunicarla alla dirigenza capitolina, senza l'ausilio di intermediari. La richiesta della Roma rimane di minimo 45 milioni di euro tra bonus e parte fissa.