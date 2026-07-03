Calciomercato Roma, dall'Olanda: il Manchester United vuole Summerville

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Roma sta pensando all'offerta da presentare al Marsiglia per Greenwood, secondo Di Marzio. Al momento non ci sono stati contatti diretti tra i due club, ma D'Amico sta lavorando a strutturare il pr...
La Roma deve accelerare in questo momento. Non solo Greenwood, possono emergere anche altri profili. Il tempo è un fattore secondo il giornalista. Bisogna sempre tenere in considerazione le piste che...
Non ha ancora rinnovato il suo contratto Pellegrini con la Roma. E secondo le informazioni della giornalista su di lui ci sarebbe il Besiktas. I turchi non stanno trattando solamente Asllani dell'Inte...
|Squadra
|Pt
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading