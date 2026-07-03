Calciomercato Roma, dall'Olanda: il Manchester United vuole Summerville

Greenwood, Sancho, ma anche Summerville. Pure l'olandese è stato accostato alla Roma in questa sessione di mercato ma secondo le informazioni che arrivano dall'Olanda il Manchester United è pronto ad affondare.

I Red Devils lo hanno messo nel mirino per rinforzare il proprio reparto offensivo. E il West Ham, retrocesso, sa benissimo di non poterlo tenere alla propria corte. Non si parla ancora di cifre, ma dopo il Mondiale disputato sicuramente il valore è di almeno 50 milioni di euro. La pista Roma, c'è da dirlo, nel corso delle ultime settimane si è un po' affievolita, ma l'esterno non è mai stato perso del tutto di vista dalle parti di Trigoria.

(Telegraaf.nl)