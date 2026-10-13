Calciomercato Roma, dalla Germania: occhi puntati sul giovane Banjaqui del Benfica

Mourinho a Sky: "Mai nemico con i tifosi della Roma, ma avversari per 90'. A Gasperini non invidio nulla"

ott 13, 18:27

Ha parlato a Sky, Mourinho, prima della conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni. "Sarebbe più bello venire qui da nemico, durante i 90' minuti i tifosi della Roma sono con la loro squadra e io s...