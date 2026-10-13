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Calciomercato Roma, dalla Germania: occhi puntati sul giovane Banjaqui del Benfica

Mercato
di R.P.
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La Roma, così come altre moltissime squadre europee (in Italia ci sarebbe anche la Juventus), starebbe monitorando il 18enne terzino destro del Benfica Daniel Banjaqui.
Non c'è una trattativa in corso, viene detto, ma degli intermediari avrebbero iniziato a raccogliere delle informazioni. Il contratto del giocatore scade nel 2031, e ci sarebbe una clausola rescissoria di 45 milioni di euro, anche se il club portoghese potrebbe iniziare a sedersi al tavolo delle trattative per una cifra vicina ai 35 milioni.
(transferfeed.com)
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