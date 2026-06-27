Calciomercato Roma: Arsenal lontano per Koné, Arteta vuole Hjulmand

Uno dei profili più chiacchierati in casa giallorossa è quello di Manu Koné. Si è parlato nelle scorse settimane di un forte interesse dell'Arsenal ma, a quanto pare, i Gunners di Arteta pensano proprio ad altri calciatori.

Non solo Bruno Guimaraes, per il quale il club ha fatto un sondaggio con il Newcastle, ma secondo le informazioni riportate dal sito anche Hjulmand sarebbe finito sotto la lente d'ingrandimento della squadra che ha vinto la Premier League. Insomma, evidente che in questo modo la pista che portava ad un possibile interesse per Manu Koné non esista. Anche se non è detto che altre squadre possano cercare di bussare alla porta della Roma per il calciatore. In ogni caso non sarà l'Arsenal.

(footballtransfers.com)