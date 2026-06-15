Calciomercato Roma: vicino il rinnovo di Dybala. Le parti cercano di limare la distanza tra domanda e offerta

Prosegue la trattativa tra la Roma e Paulo Dybala per il rinnovo di contratto della Joya in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riportato da Peppe Lomonaco la prima offerta della Roma era di 3 milioni di euro a stagione, di fronte ad una richiesta di 5 milioni da parte dell'argentino. Come aggiunto poi da Filippo Biafora nel corso del collegamento, la distanza ora non è più così ampia.

(Manà Manà Sport)

Come conferma Eleonora Trotta, inoltre, le due parti stanno cercando di venirsi incontro. La soluzione potrebbe essere un contratto da un anno +1 al verificarsi di determinate situazioni. Un ruolo importante lo giocheranno anche i diritti di immagine.



