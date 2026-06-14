Calciomercato, Soulè verso l'addio. Romano: "Nessuna clausola, ma molto probabile che lasci la Roma"

Continua a tenere banco in casa Roma la questione legata al possibile addio di Matias Soulé. L'argentino, arrivato nella Capitale nell'estate del 2024, è reduce da una stagione molto complicata anche e soprattutto a causa dei numerosi problemi legati alla pubalgia. La sua permanenza a Roma è tutt'altro che scontata, anche perchè potrebbe rivelarsi una plusvalenza importante che potrebbe agevolare il mercato giallorosso.

Non esiste, però, una clausola rescissoria nel contratto dell'Argentino, nonostante quanto trapelato in Germania. A confermare ciò è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: "Sky in Germania aveva annunciato una clausola rescissoria tra i 25 e il 30 milioni nel contratto di Soulé con la Roma. A me non risulta, l’agente di Soulé mi ha smentito questa clausola. Chi è vicino a Soulé fa sapere che non c’è nessuna clausola rescissoria. Avrebbe avuto poco senso, la Roma su Soulé ha speso più di 25 milioni, mettere una clausola per meno solitamente non si fa mai".

Lo stesso Romano, però, ha aperto ad una cessione di Soulé, definendola una possibilità concreta. "Se mi chiedete se può Soulé lasciare la Roma quest’estate, allora vi dico che molto probabilmente si lasceranno questa estate. Dipenderà chiaramente dalle offerte, deve arrivare un’offerta che piace al giocatore, piace alla Roma, ci sono vari box da riempire per vederlo lasciare Roma, è una possibilità concreta"

Molto dipenderà dalle scelte di Roma e giocatore, che ha estimatori fuori dall'Italia tra Germania e Inghilterra: "La Roma vuole prendere un esterno molto importante, Soulè vuole giocare di più, vuole essere protagonista. Tutti questi punti portano ad una partenza molto probabile di Mati Soulé dalla capitale durante l’estate. Borussia Dortmund e non solo, ci sono molte possibilità anche in Inghilterra".