Calciomercato Roma, retroscena Salah-Eddine: il PSV voleva trattenerlo, ora tornerà in giallorosso

Il futuro di Anass Salah-Eddine sarà ancora alla Roma. Dopo l’esperienza in prestito al PSV Eindhoven, il laterale marocchino farà infatti ritorno nella Capitale, nonostante il club olandese avesse manifestato la volontà di confermarlo anche per la prossima stagione. Secondo Fabrizio Romano il PSV avrebbe infatti provato a trovare un’intesa per il riscatto del classe 2002, per il quale i giallorossi avrebbero incassato 8 milioni, ma le trattative non hanno portato all’accordo definitivo con il calciatore. Salah-Eddine è attualmente impegnato con il Marocco al Mondiale 2026, dove sta proseguendo il proprio percorso con la nazionale.