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Calciomercato Roma: il PSG su muove per Summerville. 50 milioni la richiesta el West Ham

12/06/2026 alle 10:18.
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Crysencio Summerville è una delle principali alternative della Roma a Mason Greenwood. Per il giocatore del West Ham, però, la concorrenza non manca. Come scrive il portale francese, infatti, sulle sue tracce c' anche il PSG, cha ha preso contatti sia con gli Hammers che con l'entourage del giocatore per capire la fattibilità dell'operazione. 50 milioni la richiesta del club inglese.