Calciomercato Roma: il PSG su muove per Summerville. 50 milioni la richiesta el West Ham

Crysencio Summerville è una delle principali alternative della Roma a Mason Greenwood. Per il giocatore del West Ham, però, la concorrenza non manca. Come scrive il portale francese, infatti, sulle sue tracce c' anche il PSG, cha ha preso contatti sia con gli Hammers che con l'entourage del giocatore per capire la fattibilità dell'operazione. 50 milioni la richiesta del club inglese.
?EXCL : ???? #Ligue1 |
❗️Le PSG a pris contact avec West Ham pour connaître les conditions de sortie de Crysencio Summerville et Mateus Fernandes.
? Les Hammers réclament 50M€ pour Summerville et 80M€ pour Fernandes.
? Des discussions ont également eu lieu avec… pic.twitter.com/TYxQvQwy32
— Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 11, 2026