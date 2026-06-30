Quattro titolari per Gasperini

Un nuovo capitolo da scrivere. Dopo un mese, passato quasi esclusivamente a pensare alle cessioni, da domani per D'Amico inizia la seconda fase del mercato, quella che fa sognare i tifosi.

Gasperini ha gia consegnato la lista dei desideri nel colloquio avuto faccia a faccia col ds la scorsa settimana. Quattro i titolari che secondo il tecnico servono per alzare il livello, la proprietà lo ha rassicurato promettendogli una rosa per lottare su tre fronti. La priorità è l'attacco, in particolare gli esterni tanto inseguiti già dodici mesi fa. La speranza è che quest'anno il finale sia diverso. Greenwood è passato da sogno ad acquisto realizzabile, l'accordo col giocatore è stato trovato anche grazie alle chiamate tra i due. Pronto un contratto da poco meno di 5 milioni a stagione e nella prima settimana di luglio partirà anche la prima offerta da 40 milioni più bonus. Il Marsiglia ne vorrebbe una decina in più, ma i gravi problemi economici del club francese possono fornire un assist. Mason è l'obiettivo sulla destra, dall'altra parte Gasperini ha richiesto un profilo simile e che abbia già esperienza in campo internazionale. Per questo, calciatori alla Alajbegovic sono stati scartati fin da subito. Prima del Mondiale i fari erano puntati su Summerville che ora è diventato praticamente imprendibile. In lista ci sono ancora Tel e Sauer, ma la sensazione è che ci sia anche un mister X che il club sta trattando sottotraccia. Tra le richieste del tecnico c'è anche quella di un esterno di centrocampo. Destro o sinistro poco importa perché Wesley ha dimostrato di poter giocare bene su entrambi i lati. Infatti, il primo nome sondato era stato Diego Moreira, esterno sinistro dello Strasburgo che però viene valutato 40 milioni, troppi ma non è da escludere un tentativo della Roma. Difficile, invece, arrivare a Ruggeri che in caso di ritorno in Italia potrebbe finire alla Juventus. Dall'altro lato piace Molina dell'Atletico Madrid ma ad oggi è considerato una seconda scelta poiché la Roma sulle fasce vuole un giocatore di massimo 25 anni, un colpo alla Wesley. Celik si ritroverebbe ad essere una sorta di jolly da schierare o da esterno oppure come centro destra quando Mancini avrà bisogno di riposare. Il quarto titolare che ha in mente Gasperini è in mezzo al campo, ma solamente in caso di addio di Koné. Le vendite, però, non abbandoneranno del tutto D'Amico che anche oggi sarà al lavoro per le cessioni dei baby come Mannini e Cherubini. Anche perché più soldi entreranno meno la multa della UEFA sarà salata. In uscita c'è Soulé che continua ad alzare il muro verso l'Arabia. Ma da Trigoria sperano di ricevere, quantomeno, la prima offerta ufficiale. Infatti, se dovesse arrivare entro il 30 giugno, la UEFA chiuderebbe un occhio nel caso in cui il giocatore venisse ceduto i primi di luglio permettendo cosi alla Roma di segnare a bilancio la cifra incassata. Tutto dipenderà dalla volontà dell'argentino che, fino ad oggi, non ha mai aperto all'Al-Ahli. Il suo futuro, comunque, è un rebus. Il rinnovo di Dybala e il possibile arrivo di Greenwood limiteranno il suo spazio, in sostanza dovrà essere ceduto in questa sessione di mercato. Resta da capire solamente quando e in quale squadra.

(Il Messaggero)