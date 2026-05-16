Settore giovanile: ipotesi Margiotta come responsabile se D'Amico dovessere essere il nuovo ds

Dalla scelta del nuovo direttore sportivo dipenderà anche il prossimo responsabile el settore giovanile. Come scrive il giornalista Flavio Maria Tassotti, infatti, se D'Amico dovesse essere il nuovo ds giallorosso potrebbe portare con se una serie di collaboratori. Uno di questi potrebbe essere Massimo Margiotta, attuale responsabile del settore giovanile del Verona.
Manovre in dirigenza: se D'Amico scegliesse l'#ASRoma, con lui in giallorosso potrebbero arrivare una serie di collaboratori. Tra questi, spunterebbe il nome di Massimo #Margiotta, responsabile del settore giovanile dell'#Hellas. pic.twitter.com/5JMgpI2Uir
— Flavio M. Tassotti (@FlavioMTassotti) May 16, 2026