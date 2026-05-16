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Settore giovanile: ipotesi Margiotta come responsabile se D'Amico dovessere essere il nuovo ds

16/05/2026 alle 10:56.
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Dalla scelta del nuovo direttore sportivo dipenderà anche il prossimo responsabile el settore giovanile. Come scrive il giornalista Flavio Maria Tassotti, infatti, se D'Amico dovesse essere il nuovo ds giallorosso potrebbe portare con se una serie di collaboratori. Uno di questi potrebbe essere Massimo Margiotta, attuale responsabile del settore giovanile del Verona.