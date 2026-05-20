Calciomercato Roma, si lavora alle cessioni: Dovbyk offerto alla Juventus. Konè primo nome per l'Inter, Ziolkowski e Venturino in uscita (VIDEO)

Tutto da decifrare il futuro di Artem Dovbyk, rientrato contro la Lazio dopo il lungo infortunio. Come riporta la giornalista Eleonora Trotta, l'attaccante sarebbe stato offerto alla Juventus, alla ricerca di nuovi innesti nel reparto offensivo. Quella bianconera, però, non sarebbe l'unica possibilità, con il giocatore che piace all'estero e ad altri club di Serie A.

Sul fronte uscite, da tenere d'occhio la situazione Manù Konè, che continua ad essere il primo nome di Chivu per il centrocampo dell'Inter. In uscita potrebbe esserci anche Ziolkowski, il giocatore vuole più spazio e potrebbe chiedere la cessione. Per lui ineteressamenti da Premier e Bundesliga. A proposito di giovani, anche Venturino potrebbe essere ceduto: il giocatore piace sempre al Como e resta in contatto con Fabregas.

#Inter, in arrivo la firma di Chivu: Koné resta il suo primo nome.



L'#Atalanta in pressing su Sarri.



Perché #Conte ha lasciato i soldi dell'ultimo anno.#Dovbyk offerto alla Juve.



QUI: https://t.co/uOD9rLhlrk — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 20, 2026



