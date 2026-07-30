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Calciomercato Roma: per la fascia piace anche Juanlu Sanchez del Siviglia. Ma il preferito resta Read

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di FedericoL
giovedì, 30 luglio 2026 alle 11:53
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La Roma continua la sua ricerca di un esterno di fascia. Come scrive Alfredo Pedullà il preferito dai giallorossi resta Read del Feyenoord ma non mancano le alternative. Oltre al Fresneda, infatti, il nome nuovo è quello di Juanlu Sanchez, terzino destro classe 2003 del Siviglia, lo spagnolo sarebbe il più semplice da raggiungere.

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