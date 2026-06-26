Calciomercato Roma, dall'Olanda: giallorossi ancora in corsa per Oosterwolde

La Roma resta in corsa per Jayden Oosterwolde. Come scrivono dall'Olanda il Fenerbahce ha fissato un prezzo alto per il difensore centrale ex Twente e PEC Zwolle, club che detengono anche un percentuale sulla rivendita legata alla valorizzazione del giocatore. Su di lui anche alcuni club di Premier League, ma fino ad adesso nessuna offerta è arrivata al Fenerbahce.

(telegraaf.nl)