VALDARCHI: "Mourinho si prenderà il saluto della tifoseria, poi il boato sarà per Gasperini" - ORSI: "Il Real non è imbattibile"

Nelle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'attenzione è interamente catalizzata dalla grande notte europea dell'Olimpico, dove la Roma sfida il Real Madrid nel ritorno da avversario di José Mourinho. Simone Valdarchi analizza il clima sugli spalti diviso tra passato e presente: "Mourinho oggi si prenderà il saluto della tifoseria, mi aspetto degli striscioni dalla Curva Sud, ma poi inizierà la partita e il boato più grande sarà per Gasperini". Sul piano tecnico, invece, Nando Orsi spinge i giallorossi al coraggio, ritenendo i blancos non insuperabili: "In questo momento il Real Madrid mi sembra una squadra alla portata (...) non sono affatto imbattibili, la Roma ha tutte le possibilità di giocarsela".

____________

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

____________

Gasperini mi è sembrato disteso alla vigilia di questa grande gara, ed è giusto così. Mourinho oggi si prenderà il saluto della tifoseria, mi aspetto degli striscioni da parte della Curva Sud, ma poi inizierà la partita e il boato più grande sarà per Gasperini (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)

Mourinho? Ho l'impressione che il rapporto tra il tecnico e la proprietà si sia rotto... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Se guardiamo agli investimenti, la Roma quest'anno ha speso più con Gasperini di quanto non avesse fatto durante le stagioni di Mourinho. Sul portoghese, dal punto di vista tecnico, si potevano muovere altre critiche. Ho l'impressione che stia tornando spesso sul tema della proprietà, forse perché è consapevole di poterselo permettere. Cerca di far passare tutto come una situazione normale, ma è evidente che per lui questa partita abbia un significato particolare. Mi aspetto una sfida di grande livello, anche perché saranno le caratteristiche dell'incontro a spingere entrambe le squadre a esprimersi al massimo. Non penso che la Roma scenderà in campo con paura: conosce il divario tecnico, ma può giocarsela con tranquillità. La qualificazione, comunque, si deciderà soprattutto nelle ultime quattro gare (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

In questo momento il Real Madrid mi sembra una squadra alla portata, lontana dalla sua condizione migliore. Mourinho sta assumendo un ruolo diverso, concentrandosi maggiormente sulla gestione dello spogliatoio piuttosto che sul lavoro tecnico e sulla qualità del gioco. Il distacco in classifica dal Barcellona è significativo e dimostra che i blancos non sono affatto imbattibili. La Roma ha tutte le possibilità di giocarsela (NANDO ORSI, Radio Radio Mattino, 104.5).

All'Olimpico immagino una gara in cui il pareggio potrebbe rappresentare un risultato soddisfacente per entrambe le squadre. Sarà fondamentale anche la direzione arbitrale, perché contro il Real Madrid non si possono avere le stesse sicurezze della partita di Como: gli spagnoli hanno le qualità per metterti in difficoltà in qualsiasi momento. Affronterei quindi l'impegno con cautela, cercando di individuare la strategia più adatta per giocare questa sfida (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio Mattino, 104.5)

Il ritorno di Mourinho sarà accolto da un Olimpico infuocato, ma il sostegno del pubblico sarà rivolto soprattutto alla Roma. I giallorossi vogliono vincere contro il Real Madrid e possono approfittare del periodo non brillantissimo degli spagnoli, in particolare lontano da casa. Sarà fondamentale partire forte e mettere subito sotto pressione gli avversari, impedendo loro di respirare nei primi minuti. Per quanto riguarda la formazione, vedo una grande occasione per Rensch dal primo minuto: contro il Real serve rapidità nel reparto arretrato e potrebbe essere la soluzione più adatta accanto a Mancini, Ndicka e Balerdi. Davanti, invece, non ho dubbi: giocheranno Malen, Dybala e Soulé (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Sono emozionato ma non teso per la sfida al Real. Ho la curiosità di vedere cosa farà Gasperini, che ha fatto belle figure in Champions (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

La grande Champions all'Olimpico ci mancava da troppo. Gasperini è uno che se la gioca (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)