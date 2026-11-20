La Roma torna in campo. Oggi, infatti, è giornata di vigilia per il ritorno in campo dei giallorossi nel match di domani in trasferta contro il Parma. In attesa della conferenza stampa di Gasperini, in programma alle 13:30, nell'etere romano ci si interroga sulle possibili scelte di formazione considerando il rientro tardivo dei nazionali, su tutti i tre argentini, e le condizioni di calciatori come Dybala. "Mi aspetto Dybala nella prima parte di partita" afferma Simone Valdarchi. Sulla stessa linea Roberta Pedrelli: "Soulé può subentrare per ribaltare o chiudere il match".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Contro il Parma, se perdi, diventa complicato. Secondo me non è il momento di fare calcoli su quale gara sia più importante (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5)

Per Gasperini, Dybala è un calciatore che è quando in condizione di giocare scende sempre in campo. Mi auguro che sia pronto per giocare dal primo minuto, sarebbe strano il contrario. Poi, sulla gestione si può cercare di capire se l'allenatore la pensi come prima (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se coinvolto sul mercato, non credo che Gasperini si tirerà indietro. Magari non userà parole eccessivamente forti. I giocatori in prestito si possono prendere a gennaio, senz’altro sarebbe difficile accettare la cessione di un big (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

La variabile che incide è quella della sosta. Non è guarito questa settimana, a livello clinico sarebbe potuto essere a disposizione già con il Sassuolo. Gasperini non tratta l’attaccante argentino come un caso particolare. Non mi aspetto Dybala per novanta minuti, ma credo giocherà la prima parte di partita (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)

A Parma non interromperei il ritmo di Mora e mi aspetto Dybala dal primo minuto. Potrebbe essere il match giusto per vederlo tornare al goal. Soulé, ormai erede di Dybala e non più sostituto, potrebbe riposare visto il rientro dalla nazionale. Lo vedo da subentrante soprattutto laddove ci dovesse essere bisogno di ribaltare il risultato o chiuderlo definitivamente. Rispetto a Dybala, ad oggi, può finalizzare di più (ROBERTA PEDRELLI, RadioBrunoRomafm101.5)

A Parma mi aspetto una Roma come quella vista ad Udine, a maggior ragione dopo aver recuperato pedine fondamentali come Koné, Svilar e Dybala. Se vuoi mantenere un passo da vertice non puoi permetterti di sbagliare queste partite (LUCA FERRI, RadioBrunoRomafm101.5)

Occhio a non sottovalutare il Parma, hanno dimostrato a Bergamo che non sono morti come sembrano. Lontani è un profilo da Tenere d’occhio con molta attenzione, la loro pecca maggiore è la difesa dobbiamo sfruttare al massimo le loro amnesie difensive (ANDREA VERDENELLI, RadioBrunoRomafm101.5)

Il ballottaggio più interessante sono le due maglie per tre giocatori lì davanti. Oltre a Malen per me giocheranno Dybala e Soulé. Quest’ultimo è fondamentale nella Roma. A destra mi aspetto Lulli per poi vedere Molina a Parigi (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)