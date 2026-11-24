Manca poco alla grande sfida che vede protagonista la Roma a Parigi con palcoscenico al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain, la formazione dell'ex Luis Enrique. E Piero Torri sottolinea la difficoltà ma l'importanza di fare una buona partita: "Se perdi non succede niente, l’obiettivo è fare una grande partita", spiega. Secondo Lorenzo Pes però l'obiettivo è un altro: "Continuo a pensare che la priorità sia sempre il campionato".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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In questo momento non rinuncio a Soulé. Credo che Gasperini voglia sempre far giocare Dybala nelle migliori condizioni possibili e quindi a destra (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Se andiamo a ritroso non serve arrivare ai tempi dell’Atalanta per pensare a Gasperini che schiera una sua squadra con il 3-4-1-2. È una possibilità concreta per domani. Penso a Cristante alto dietro alle due punte e Koné e De Roon in mezzo (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)

Da un punto di vista mentale è una partita da affrontare con leggerezza. Se perdi non succede niente, l’obiettivo è fare una grande partita. Credo che la Roma non si snaturerà (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Gasperini non andrà a Parigi per coprirsi, ma farà la sua partita, è lo stesso allenatore che è andato vicino a vincere col PSG con l’Atalanta (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Su l'atteggiamento Gasperini non deroga. La voglia di fare la partita ci sarà. L'intento resta quello, poi puoi riuscirci o meno. Continuo a pensare che la priorità sia sempre il campionato (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)