TORRI: "Per i play off servono 10 punti" - BALZANI: "Con due buoni acquisti a gennaio la Roma può lottare per lo Scudetto"

La Roma si appresta ad ospitare lo Slovan Bratislava nel match valido per la terza giornata della fase campionato della Champions League. Nell'etere romano la concentrazione è chiaramente sulla sfida odierna, fondamentale per il percorso europeo dei giallorossi: "Per i play off servono 10 punti" afferma Piero Torri. Mentre Francesco Balzani si proietta al mercato invernale: "Con due buoni acquisti a gennaio la Roma può lottare per vincere lo Scudetto".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Credo che serviranno 10 punti. Lo scorso anno le ultime due squadre si sono qualificate con 9. In ogni caso stasera sarà fondamentale vincere per consentirti di arrivare alle ultime tre con la possibilità di arrivare a dieci (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Non avendo la certezza della vittoria credo che lo spartito possa essere impostare la partita e indirizzarla nel primo tempo e poi fare tanti cambi nel secondo tempo in ottica Napoli. Puoi dare 35 minuti a Mora con una partita indirizzata. Prima mettiamo in sicurezza la vittoria e poi pensiamo alla sfida di sabato (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Per me la formazione potrebbe essere la seguente, con Ghilardi Balerdi ed Hermoso, Wesley e Lulli sulle fasce. Ovviamente De Roon e Pisilli a centrocampo, mentre in attacco spazio a Pellegrini e Soulé dietro Malen (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Stasera contro il Bratislava 3 punti obbligatori. Mi aspetto di vedere Mora e Ghilardi in campo e Pellegrini che torna al goal (ROBERTA PEDRELLI, RadioBrunoRomafm101.5)

Questa sera conta solo vincere, a prescindere da chi giocherà, la Roma ha giocatori nettamente superiori a quelli dello Slovan. Mi aspetto una Roma che proverà a chiudere la partita già nel primo tempo (LUCA FERRI, RadioBrunoRomafm101.5)

Roma Slovan? Mi piacerebbe vedere Hermoso come regista di centrocampo. D’altronde è il più tecnico che abbiamo in difesa. (ANDREA VERDENELLI, RadioBrunoRomafm101.5)

Per il futuro vorrei ripartire da quello che ha detto D'Amico, che è un direttore sportivo che mi lascia un po' più di concretezza, che ha detto che a gennaio alla Roma serve tornare sul mercato a gennaio, assolutamente. Se fai due buoni acquisti, anche in prestito, alla Malen, per me già quest'anno puoi lottare per vincere lo Scudetto (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

La partita con lo Slovan è un po' rognosa, queste sono quelle squadre che se gliene fai uno, gliene fai tre, ma se fatichi a fare il primo sono pericolose, perché è gente che non ti molla un attimo. Non sono fenomeni, ma spesso sono stati campioni nel loro Paese, non sono così scarsi come vogliamo raccontarli. Li hai beccati in un momento giusto, ma quando faccio la Champions io rispetto tutti. Rispetto al Genoa, Gasperini metterà molti più titolari (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)