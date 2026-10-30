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PRUZZO: "A Udine partita da prendere con le molle". VALDARCHI: "Mi aspetto rotazioni in difesa"

Massimo Ascolto
di Fabio D'Ascanio
big massimo ascolto
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Vigilia di campionato un po' atipica per la Roma, che domani affronta l'Udinese. Oggi infatti Gasperini non ha parlato in conferenza stampa, ci sta visto che martedì sarà di nuovo Champions League sul campo del Manchester United. Per Roberto Pruzzo quella di domani è una partita "da prendere con le molle". Per Simone Valdarchi invece sono previsti dei cambi in difesa. 
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Contro l'Udinese bisognerebbe indirizzare da subito la partita sul binario giusto. Devi stare attento, cercare di non usurare troppo i calciatori. Credo che sia una partita da prendere con le molle (ROBERTO PRUZZORadio Radio, 104.5)
C'è troppo divario. L'Udinese è una squadra in caduta libera. Penso che questa sia veramente l'occasione giusta per la Roma. La differenza di valori in campo è netta. Anche se con sofferenza non vedo altri risultati che la vittoria della Roma (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5)
Non sarà una partita facile per la Roma. Non troverà una squadra in disarmo, a Udine non è permesso. Se dovesse vincere sarebbe un'altra piccola, grande impresa di questo campionato (MARIO MATTIOLIRadio Radio, 104.5)
 Nel reparto difensivo e sulle fasce mi aspetto delle rotazioni. Rispetto all’ultima uscita possiamo ipotizzare l’uscita di Koulierakis e Mancini, mentre potremmo vedere in campo almeno due tra Ghilardi, Balerdi ed Hermoso. Se ne avesse la possibilità credo che Gasp concederebbe un turno di riposo anche a Ndicka, ma forse non è il momento (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)
Non mi fido della partita di Udine, la testa a Manchester deve andarci solo da domenica. Penso che Mora giocherà (FRANCESCO BALZANITele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)
Se non vinci negli scontri diretti, devi vincere le partite come quella di Udine, anche faticando (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

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