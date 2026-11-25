Lungo le frequenze radiofoniche romane l'attenzione è rivolta alla sfida di Champions League tra PSG e Roma, in programma questa sera al Parc des Princes. Tra le qualità della squadra di Luis Enrique, Lorenzo Pes sottolinea soprattutto quelle del reparto mediano: "Mi impressiona il centrocampo del PSG, ha tutto: Vitinha, Fabian e Neves è un terzetto costruito in maniera perfetta, non gli manca quasi nulla". Riccardo Trevisani, invece, si sofferma sull'atteggiamento con cui i giallorossi dovranno affrontare i campioni d'Europa: "A Parigi la Roma può provare a giocarsela: sulla carta è una trasferta proibitiva, ma il grosso della qualificazione si deciderà altrove e quindi c’è meno da perdere, pur volendo costruire consapevolezza e identità".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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La gestione della rosa in questo momento è fondamentale. Stasera spero che la Roma faccia una prestazione di livello e che il PSG non abbia particolare smania di fare una goleada. Loro e il Barcellona fanno un altro sport rispetto alle altre, ma una partita è una partita e quindi può succedere di tutto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio Mattino, 104.5)

Il PSG è una grandissima squadra ma non penso che stasera la Roma parta battuta. La Roma deve anche anche approfittare delle diverse assenze dei francesi. E’ un banco di prova per capire se la squadra giocherà con grande pressione o invece affronterà la partita con tranquillità come fa in campionato (NANDO ORSI, Radio Radio Mattino, 104.5)

Mi impressiona il centrocampo del PSG, ha tutto: Vitinha, Fabian e Neves è un terzetto costruito in maniera perfetta, non gli manca quasi nulla. Lì potrebbe essere un punto dove vai in difficoltà. Ma mi vengono in mente anche gli esterni che arrivano alle spalle con Hakimi e Mendes. Sarà curioso capire come e dove Gasp posizionerà gli esterni... (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Credo che la scelta di Dybala in campo possa essere dettata dalla voglia di scendere sul terreno di gioco con un campione assoluto, indipendentemente dal momento di forma suo e dei compagni di reparto. Questa decisione mi ricorderebbe quella di schierare Totti dal primo minuto contro il Manchester City anni fa (MARCO JURIC, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Penso che Soulé alle spalle di Dybala e Malen sia la scelta più probabile. Gasperini vuole mettere la squadra più forte possibile in campo. Dybala e Malen sembrano fatti per giocare insieme. Giusto non snaturarsi mai (PIERO TORRI, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Mandare Dybala in conferenza stampa prima della gara col PSG è stato un messaggio forte a tutto l’ambiente. È un giocatore che in Champions ha esperienza e gol pesanti. Sul futuro non sarà mai un problema: non si è mosso con l’idea di andare via o di pretendere subito un rinnovo. A fine stagione si farà il punto per capire se convenga ancora tenerlo. La Roma ha dato l’impressione di essere un grande club, molto strutturato. Sta cambiando la sua dimensione da quando è entrata in Champions League. Gasperini trasmette sicurezza e un’identità netta, come ha già fatto all’Atalanta. Rispetto al passato c’è una continuità vera: qui ci sono le basi per mettere ogni stagione un pilastro in più e costruire un percorso, non solo una soluzione temporanea (ANGELO MANGIANTE, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Tra le prove c’è il tridente titolare con Soulé in posizione più arretrata rispetto a Dybala e Malen, ma resta aperta l’ipotesi del centrocampista in più, con Cristante avanzato al posto di Soulé e De Roon con Koné in mezzo. È un dubbio che probabilmente resterà fino alle formazioni ufficiali. Non mi aspetto un Gasperini remissivo o difensivo a Parigi: la Roma non si snaturerà contro la squadra più forte d’Europa e del mondo, ma può applicare gli stessi principi di gioco con interpreti dalle caratteristiche diverse (SIMONE VALDARCHI, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Gasperini per me è il numero uno: parte da concetti umani per arrivare a concetti calcistici e il campo gli ha dato ragione, anche quando molti storcevano il naso sul suo arrivo. A Parigi la Roma può provare a giocarsela: sulla carta è una trasferta proibitiva, ma il grosso della qualificazione si deciderà altrove e quindi c’è meno da perdere, pur volendo costruire consapevolezza e identità. Sulle fasce il nodo è l’assenza di Rensch e il rendimento altalenante di Molina, che per valore merita fiducia ma fin qui è sotto i suoi standard. Se stanno tutti bene, gli esterni titolari restano Wesley e Molina, con rotazioni che diventano fondamentali (RICCARDO TREVISANI, Radio Manà Manà Sport, 90.9)