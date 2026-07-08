ORSI: "Con 100 milioni se ne trova un altro come Greenwood" - BALZANI: "Il Fenerbahce non ha chiuso, è ancora lunga"

Il grande obiettivo Mason Greenwood rischia seriamente di sfumare. L'attaccante inglese è molto vicino al Fenerbahce e la Roma dopo mesi di corteggiamento sembra non aver mai affondato il colpo. Nell'etere romano c'è chi non ne fa una tragedia, come Nando Orsi: "Con 100 milioni se ne trova un altro come Greenwood". Mentre Francesco Balzani non crede a una chiusura imminente del club turco: "Il Fenerbahce non ha chiuso, è ancora lunga".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Se hai i soldi e vuoi prendere un calciatore, lo prendi, non penso c’entri niente il Mondiale. Su Greenwood, è un calciatore forte che sta provando insieme al suo entourage e al Marsiglia di strappare l’accordo migliore. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)

Ragazzi, ma si possono spendere 100 milioni tra cartellino e stipendio per Greenwood? Ma dai, con 100 milioni penso che nel Mondo lo trovi uno come Greenwood. Ora capisco che Gasperini è diventato il padrone della Roma, ma ci sono anche dei conti da mettere a posto (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5)

Con quelle parole Gasperini mi ha tranquillizzato sulla Roma, evidentemente quello che si deve fare sul mercato sarà fatto. Meglio così, ma non possono non notare la differenza abissale tra il Gasp furioso del 2025 e quello sorridente di luglio 2026 (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)

Il Fenerbahce offre di più come ingaggio al giocatore, la Roma sopra i 5 milioni non va. La leva dei giallorossi chiaramente non sono i soldi ma la Champions e un campionato di un certo livello (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

Una cosa è prendere Greenwood a determinate condizioni, un'altra cosa è farsi prendere per il collo dal Marsiglia che vuole dei soldi folli e dal padre del calciatore che non asseconda la Roma nelle sue richieste (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport 90.9)

Se non riescono a prendere Greenwood magari dire fallimento è eccessivo e bisogna vedere chi prendi in alternativa, però ogni volta si individua un obiettivo di mercato non si riesce a prendere in tempi ragionevoli e questo non va bene, significa che c'è qualcosa che non funziona, una mancanza di determinazione e rapidità (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Greenwood? Io aspetterei un attimo, perché si possono anche presentare delle offerte, ma prima bisogna avere delle garanzie bancarie, che sono molto importanti in queste faccende, lo abbiamo visto anche in altre trattative dei club turchi per altri giocatori. Sicuramente il Fenerbahçe ha fatto un passo che la Roma non ha fatto verso il Marsiglia. Bisogna però capire se ci sono le garanzie economiche a supporto, se il prezzo è quello uscito adesso in Turchia, io so per certo che il Fenerbahçe non è partito a razzo con 50 milioni. Sicuramente il Fenerbahçe sta cercando di anticipare la Roma, ma questo non vuol dire che abbia chiuso l'affare, è ancora molto lunga la questione anche per loro (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)