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MANGIANTE: "Mora sarà titolare contro il Como" - PRUZZO: "La capacità di Dybala di innescare Malen può essere decisiva"

Massimo Ascolto
di victoria middei
big massimo ascolto
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Si avvicina la sfida tra Como e Roma e nell'etere romano si analizzano le possibili scelte di Gian Piero Gasperini. Angelo Mangiante punta sulla presenza dal primo minuto del portoghese: "Il portoghese sta attraversando un ottimo momento di forma e partirà dal primo minuto contro il Como". Roberto Pruzzo, invece, si concentra sulle soluzioni offensive: "La capacità di Dybala di innescare Malen può essere decisiva".
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Esistono caratteristiche per ogni giocatore. La forza della Roma di quest’anno è avere 21 giocatori, la maggior parte dello stesso livello, e la bravura di Gasp deve essere quella di scegliere i giocatori giusti per ogni partita. C’è serenità anche nel scegliere gli 11 titolari, ma questa cosa si raggiunge con il tempo e con le sessioni di mercato (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport, 90.9)
Pellegrini e Mora può diventare una scelta tecnica, ma sottolineiamo che Pellegrini non gioca da sei mesi, anche se è chiaramente un giocatore strutturato. Io sarei sorpreso se dovesse metterlo titolare, anche se Pellegrini è molto motivato (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)
Al di là del risultato contro il Como, la buona prestazione ti farebbe uscire rincuorato anche di fronte ad una sconfitta. La realtà è che le pretendenti allo Scudetto non verranno fuori prima di qualche altra giornata. È ancora presto, magari non ci sarà da attendere venti giornate come dice Gasp, ma per ora è ancora troppo poco e sarebbe ancora troppo anche dopo Como (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)
Quando nominiamo Pellegrini, parliamo di un giocatore con una certa storia alle spalle. Arrivato a 30 anni ha fatto qualche stagione negativa ma è anche stato protagonista di alcuni grandi campionati. I concorrenti per quel ruolo in campo sono Soulé e Mora, che sono stati impegnati con la nazionale. Mi sto convincendo che possa partire dall’inizio il numero sette (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)
La vera sorpresa della giornata uscirà da Como-Roma. La squadra giallorossa ha dimostrato che è tra le più forti del campionato. Non è tra quelle che lottano per la Champions, sta un passo avanti rispetto lo scorso anno (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)
Ho qualche perplessità su Pellegrini in una Roma che oggi gioca a ritmi altissimi. D'altra parte, nutrivo dubbi anche su Dybala dopo averlo visto nella scorsa stagione, eppure Gasperini è riuscito a riportarlo sui livelli dei tempi della Juventus. Se riuscisse a fare lo stesso con Pellegrini, facendolo tornare quello del primo Mourinho, la Roma ritroverebbe un giocatore importante. I dubbi rimangono, ma con Gasperini c'è speranza. La mia fiducia, però, è soprattutto nell'allenatore, più che in Pellegrini, anche per i tanti problemi fisici che hanno costretto il giocatore a fermarsi ripetutamente (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo 92.7).
Credo sia difficile vedere uno dei due argentini titolare contro il Como. Oggi, nell'amichevole con la Sorianese, Gasperini ha schierato Mora e Dybala alle spalle di Malen. Per quanto mi risulta, il portoghese sta attraversando un ottimo momento di forma e partirà dal primo minuto contro il Como. Hermoso, invece, dovrà ripetere contro Nico Paz la prestazione offerta nella sfida dello scorso anno all'Olimpico (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport, 90.9)
Quando penso a Como-Roma, mi vengono subito in mente Nico Paz e Dybala: credo che proprio lì possa esserci la chiave tattica della partita. Nico Paz giocherà sicuramente, non ho dubbi. Pisilli sta bene e potrebbe offrire una soluzione diversa in un centrocampo che rischia di essere troppo statico. Se dovesse giocare De Roon, la Roma diventerebbe piuttosto prevedibile contro un Como che punta soprattutto sulla qualità. Sarà interessante capire anche se Dybala riuscirà a servire Malen nei tempi giusti: il Como lascia degli spazi e la qualità di quei due dovrà fare la differenza (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104,5)
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